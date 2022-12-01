برنامج أممي لجمع مساعدات لـ 339 مليون شخص حول العالم

أعلن مارتن غريفيث، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن إطلاق ما وصفه بـ "أكبر برنامج إنساني" لإعانة 230 مليون شخص حول العالم خلال العام المقبل 2023.

وأوضح غريفيث أن الأمم المتحدة تحتاج لجمع مبلغ 51.5 مليار دولار لإعانة 230 مليون شخص في 2023، حيث أن "العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني" يتم إطلاقه عبر العالم.

وفي الواقع. وتشير التوقعات إلى أن هذه المساعدات لن تصل إلى كل الأشخاص الأكثر فقرا، والذين يتوقع أن يبلغ عددهم 339 مليون شخص في 2023 مقابل 274 مليون في 2022.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة هذا الخميس، نداء لجمع مبلغ 51.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية لعام 2023 لأجل إعانة هذا العدد الضخم من الأكثر فقرا عبر 68 دولة في مختلف أنحاء العالم.

ووصف غريفيث تعداد المحتاجين للمساعدة وهم 339 مليون شخص بأنه "عدد ضخم ومحبط"، معربا عن أسفه من أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت ذروتها في أعقاب جائحة فيروس كورونا لم تتراجع منذ ذلك الحين. وأرجع المسؤول الأممي ارتفاع عدد طالبي المساعدات إلى الجفاف والفيضانات القاتلة التي انتشرت من باكستان إلى القرن الإفريقي، والأزمة الأوكرانية، كما أن أكثر من مائة مليون شخص نزحوا في العالم لأسباب مختلفة، وأخيرا الدمار الذي ألحقه وباء كورونا بالدول الأكثر فقرا في العالم.