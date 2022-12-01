خزينة وفاق سطيف تنتعش

كشفت اليوم الخميس، إدارة وفاق سطيف أن الوضعية المالية للفريق ستتحسن خلال الساعات القليلة القادمة.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك:" تعلم إدارة وفاق سطيف جماهير النادي، أن خزينة الفريق ستنتعش في الساعات القادمة بقيمة مالية تقدر بستة ملايير سنتيم، من إعانات السلطات المحلية والمتمثلة في ملياري سنتيم من الصندوق الولائي، وملياري سنتيم من مديرية الشبيبة والرياضة".

وأضاف المصدر ذاته:" تترقب الإدارة ملياري سنتيم أيضا من شركة إسمنت عين الكبيرة بعد توقيع العقد في الساعات القادمة، والذي سيحمل الفريق بموجبه شعار الشركة على القميص بداية من مباراة السبت المقبل أمام اتحاد الجزائر".

كما أكدت إدارة الوفاق بأنها تعمل دون كلل ولا ملل من أجل إيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، متقدمة في الوقت ذاته بشكرها إلى والي الولاية الذي لا يبخل في محاولة إيجاد حلول لوضعية النادي.