ملف " الشان" على طاولة " الفاف"

عقد المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة جهيد زفيزف، اجتماعه الشهري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

و من بين النقاط التي تم تناولها خلال هذا الاجتماع، ملف بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2022 التي ستستضيفها الجزائر من 13 جانفي إلى 04 فيفري 2023 .

وحسب بيان " الفاف" فقد عرض رشيد أوكالي، رئيس اللجنة المنظمة المحلية على أعضاء المكتب الفيدرالي تقييم مفصل حول التقدم المحرز في الاستعدادات القائمة لهذا الحدث القاري الكبير، حيث سلط الضوء على الجوانب قيد الإنتهاء.

ومن أجل انجاح هذا الحدث، حرص رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي على دعم اللجنة المنظمة المحلية وكذلك اللجنة التنفيذية التي تم تنصيبها على مستوى المدن التي ستستضيف المنافسة القارية.