تفاصيل اختيار بسكري مديرا فنيا وطنيا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن بعض تفاصيل عملية اختيار مصطفى بسكري كمدير فني وطني.

وحسب "الفاف"، فإنه بعد الدعوة التي تم إطلاقها يوم 28 أكتوبر الماضي من أجل تقديم ملفات الترشح، تلقت الهيئة الكروية 17 ملفًا، 13 منها تم ارساله عن طريق البريد الإلكتروني وأربعة تم إيداعها على مستوى الأمانة العامة للفاف باليد.

وبعد تقييم أولي، بدعم من خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم، تم اختيار قائمة مختصرة من ثلاثة مرشحين الذين استوفوا الشروط ومعايير الأهلية.

ووفق المصدر ذاته، فإن المرشحين الثلاثة الناجحون هم مصطفى بسكري، والدولي الأسبق قادر فرحاوي والفني التونسي كمال الكلسي، أجروا مقابلات حيث عرضوا برامج عملهم.

وبعد الاطلاع على مشاريع المترشحين الثلاثة، وقع الاختيار على مصطفى بسكري لحصوله على أكبر عدد من النقاط فيما يتعلق بالمعايير والمواصفات المطلوبة، خاصة برنامج خطة عمله الذي عرضها. يشار إلى أن تنصيب بسكري على رأس المديرية الفنية سيكون اليوم الخميس بمقر الفاف بدالي إبراهيم.