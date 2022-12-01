إسبانيا: العثور على طرد مفخخ ثالث في قاعدة عسكرية بمدريد

عثرت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، على طرد مفخخ ثالث في قاعدة توريخون الجوية بالعاصمة مدريد، وذلك بعد ساعات من تلقي شركة الأسلحة الإسبانية "أنستالازا" طرداً مفخخاً سبقه انفجار طرد آخر أمام السفارة الأوكرانية بمدريد.

وذكرت صحيفة "إل باييس" المحلية أنه عُثر في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بمدريد على طرد مشابه للطردين الذين تم إرسالهما إلى السفارة الأوكرانية وشركة أنستالازا لتصنيع الأسلحة".

وأوضحت أنه "أخطرت الوحدة العسكرية للقاعدة الجوية، في الساعة الثالثة فجراً القوات الأمنية بتسلمها ظرفًا مشبوهًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، بينما تولت الشرطة الوطنية فحص الطرد".

هذا، أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الأربعاء، عن انفجار طرد مفخخ في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، ما أسفر عن إصابة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.