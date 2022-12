Affaire Kouninef: verdict prononcé contre contre 10 anciens ministres

Le tribunal de Sidi M’hamed a condamné, dans l’affaire ou sont poursuivis 10 Ministres, l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia à 12 ans de prison ferme et 1 million da d’amende, et l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal à 10 ans de prison ferme et 1 million da d’amende.

Le tribunal a également condamné l’ancien premier ministre Noureddine Bedoui, lorsqu’il était wali de Constantine, à 10 ans de prison ferme et une amende de 1 million da, et a ordonné sa mise en détention.

L’ancien ministre Baraki Arezki a également été condamné, en sa qualité de directeur de l’agence nationale des barrages, à une peine de 8 ans de prison et 1 million da d’amende ". L’ancien ministre des ressources en eau Houcine Nessib et l’ancien ministre Mohamed Loukal, en sa qualité d’ancien gouverneur de la banque d’Algérie, ont écopé de la même peine, tandis que l’ancien ministre des transports Amar Ghoul et l’ancien ministre de la poste ont été condamnés à 4 ans de prison et 1 million da.

L’ancien ministre de la promotion des investissements Abdelhamid Temmar et l’ancien ministre de l’industrie ont quant à eux été condamné à 20 ans de prison ferme et 1 million da d’amende avec mandat d’arrêt à leur encontre. Le ministre des transports Ammar Tou a été acquitté.

Les accusés sont été poursuivis dans une affaire de corruption concernant la conclusion et la réalisation de projets de manière contraire à la loi sur les transactions publiques et leur attribution à la famille Kouninef.