إدانة المدير العام السابق لوكالة السدود ومن معه بالسجن

أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أرزقي براقي، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد.

وأدين بنفس العقوبة الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار، قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.

وقد تراوحت الأحكام التي نطقت بها المحكمة في حق بقية المتهمين في هذه القضية بين خمس سنوات سجنا نافذا وحكم البراءة.

للإشارة، توبع الوزير السابق أرزقي براقي بصفته مدير عام سابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والمتهمين معه، وهم إطارات سابقين بذات الوكالة، بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذا منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.