المنتخب المحلي يواجه السنغال وموريتانيا وديا

يخوض المنتخب المحلي لكرة القدم مواجهتين وديتين خلال التربص التحضيري المقرر من 11 إلى 17 ديسمبر بالجزائر العاصمة، تحسبا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستحتضنها الجزائر (13 جانفي - 4 فيفري 2023).

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، سيلاقي 'الخضر'' يوم 14 ديسمبر المنتخب الموريتاني ثم منتخب السنغال يوم 17 ديسمبر. ومن المتوقع أن تجرى المواجهتين في إحدى الملاعب (براقي، قسنطينة، وهران وعنابة) التي ستستضيف الشان، حسب نفس المصدر.

وكان لاعبو الناخب الوطني مجيد بوقرة قد أجروا في شهر نوفمبر تربصا دام أسبوعين بالإمارات العربية المتحدة تخللته ثلاث مباريات ودية أمام سوريا (1-0), سيرا ليون (3-0) و الكويت (هزيمة: 1-0).

خلال نهائيات الكأس القارية للمحليين، سيلعب المنتخب الجزائري بملعب براقي (الجزائر العاصمة)، ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق.