"الجوية الجزائرية" تسعى إلى رفع عدد رحلاتها

أكد وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تسعى حاليا للعودة إلى نظام الرحلات ما قبل جائحة كورونا (كوفيد-19) امتثالا لتعليمة رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر الفارط.

و قال بلجود، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن القطاع يعمل على العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل وباء كوفيد-19، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.

وفي رده عن انشغال عضو مجلس الأمة، محفوظ بوصبع (الأحرار) حول وضعية النقل الجوي على مستوى مطار تبسة، ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير و المتمثلة في التحضير لإنهاء اقتناء الطائرات في اقرب الآجال في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري وتنشيط الملاحة الجوية في مختلف مطارات الوطن باعتبارها هياكل استراتيجية من شأنها بعث حركة الطيران.

كما أشار إلى أنه تم مؤخرا تعزيز الخط الجوي الرابط بين تبسة والجزائر ورفع عدد الرحلات إلى ست رحلات في الأسبوع منذ بداية نوفمبر الفارط. كما طمأن بأن مصالح الشركة تسعى إلى برمجة رحلات جوية داخلية من ولاية تبسة إلى ولايات الغرب والجنوب الكبير.