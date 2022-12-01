الرئيس النيجري يستقبل وفدا برلمانيا جزائريا

استقبل وفد برلماني جزائري، أمس الأربعاء بنيامي، من طرف رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس بازوم، وخلال استقباله للوفد الذي يرأسه رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-النيجر، النائب بوجمعة زناني، بحضور سفير الجزائر بالنيجر، مهدي بيخدا، "أعرب عن سعادته بهذه الزيارة وجدد رغبته في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما منها الاجتماعية والاقتصادية وركز بشكل خاص على الجانب الأمني".

وبذات المناسبة، أكد رئيس جمهورية النيجر أن هذه الزيارة من شأنها أن "توطد التقارب بين برلمانيي البلدين الذين يلعبون دورا كبيرا في تطوير العلاقات الثنائية"، داعيا في ذات السياق إلى "برمجة زيارات دورية لتعزيز التعاون مع الجزائر التي تعتبر بوابة الوصول لمنطقة البحر الأبيض المتوسط".

وعقب الاستقبال، قام الوفد بزيارة إلى "المحطات الرسمية للمولدات الكهربائية ومشاريع لمحطات ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاج تصل 30 ميغاواط أنجزت بمعايير دولية في إطار سعي النيجر للحصول على إمدادات الكهرباء من الطاقة النظيفة لتلبية طلب المستهلكين والمنازل والصناعات المختلفة".

وأشار البيان إلى أن جمهورية النيجر "تسعى أيضا إلى إنشاء محطة شمسية أخرى بقدرة 50 ميغاواط بالقرب من العاصمة نيامي وذلك ضمن برنامج لتوسيع نطاق استغلال الطاقة الشمسية التابع لمجموعة البنك الدولي".

يذكر أن أعضاء الوفد البرلماني كانوا قد حلوا بجمهورية النيجر يوم الاثنين الماضي في إطار زيارة تستغرق ستة أيام.