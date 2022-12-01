شرطة العاصمة توجه نداء للمواطنين

وجهت الشرطة الجزائرية، اليوم الخميس، نداءا للمواطنين بخصوص أشخاص مشتبه فيهم في عدة قضايا نصب واحتيال.

وأوضحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمديرية الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تنفيذا للإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، تنهي ذات الهيئة إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصور، مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية راح ضحيتهم عدة أشخاص.

وفي هذا الصدد، توجه للمديرية العامة للأمن الوطني نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية، التقرب من مكتب قاضي التحقيق للغرفة الثانية بمحكمة رويبة لتقييد شكوى في قضية الحال.