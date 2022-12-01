المنتخب المغربي يكرر إنجاز سنة 1986

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني إنجاز إفريقي في كأس العالم 2022 بعد تأهله إلى ثمن نهائي المنافسة.

وتجاوز أشبال المدرب وليد الرقراقي، اليوم الخميس، نظيرهم الكندي بهدفين مقابل هدف على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول عن المجموعة السادسة.

وتقدم زياش مبكرا لـ"أسود الأطلس" في الدقيقة الرابعة قبل أن يعزز النصيري النتيجة في الدقيقة 23، في حين جاء هدف التقليص الكندي بشكل مفاجئ في الدقيقة 40 عن طريق المدافع نايف أقرد خطأ في مرماه.

وعرف ممثل القارة السمراء كيف يسير مجريات الفترة الثانية رغم سيطرة المنافس، قبل أن يعلن الحكم نهاية المواجهة بهدفين مقابل هدف، وسط فرحة عارمة للجمهور المغربي الغفير بالملعب.

ويعتبر هذا التأهل الثاني في تاريخ المنتخب المغربي خلال مشاركاته في نهائيات كأس العالم بعد ذلك المحقق في مونديال 1986 بالمكسيك.

في المقابل، انتهت المواجهة الثانية عن المجموعة بالتعادل السلبي بين بلجيكا وكرواتيا التي رافقت المغرب إلى الدور الثاني.

وفي الترتيب النهائي للمجموعة السادسة تصدر المغرب بسبعة نقاط، متقدما عن كرواتيا (5 نقاط)، و4 نقاط لبلجيكا في المركز الثالث، فيما اختتمت كندا مشاركتها المونديالية بدون نقاط بعد ثلاثة هزائم متتالية.

وسيكون أسود الأطلس المنتخب العربي الوحيد الذي سيواصل المنافس في ثمن النهائي، بعد إقصاء كل من قطر، تونس والسعودية، فيما ينضم إلى السنغال كثاني منتخب إفريقي في الدور الثاني في انتظار نتائج غانا والكاميرون غدا الجمعة.