أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا تفجير المدرسة

ارتفع عدد ضحايا التفجير، الذي استهدف مدرسة بمدينة "أيباك" شمال أفغانستان، أمس الأربعاء، إلى 21 قتيلا.

وأفاد مسؤولون محليون، في تصريحات، اليوم الخميس، بأن عدد قتلى التفجير بلغ حتى الآن 21 شخصا، لافتين إلى أن أعداد المصابين ناهزت 24 شخصا.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤولون من حركة "طالبان"، التي تحكم البلاد، أن التفجير وقع بمدرسة أثناء صلاة الظهر، مؤكدين أن السلطات فتحت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، وسط تكهنات بأن الانفجار قد يكون نتيجة لهجوم.

جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" دأب، منذ تقلد حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان، في أوت 2021، على تنفيذ عمليات انتحارية، واستهداف مؤسسات تعليمية ودينية بأنحاء متفرقة من البلاد.