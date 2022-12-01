الترقوي العمومي: فتح التسجيلات بعدة ولايات

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي بالعديد من الولايات.

وأعلمت المؤسسة، عبر بيان في صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، المواطينن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي، أنه سيتم فتح الموقع يوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا في كل من الولايات التالية: مستغانم، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان، سعيدة، بشار، تيارت، تيسمسيلت، البيض، غليزان، برج بوعريريج، مسيلة، البويرة، بجاية، تيزي وزو، عنابة، باتنة، بسكرة، جيجل، ميلة، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة، طارف، تبسة، قسنطينة، سطيف، أدرار، الاغواط، الوادي، غرداية، عين الدفلى، شلف، الجلفة، المدية.

وأضاف ذات البيان "أما بالنسبة للمكتتبين الراغبين في اقتناء السكنات الترقوي العمومي "أل بي بي" والتي لا تتوفر فيهم شروط الاكتتاب يمكنهم التسجيل في هذا البرنامج لنفس السكنات دون أي شرط على أن يتم تسديد المبالغ المقابلة للسعر الجديد للتكلفة العقارية".