توأمة بين جامعات جزائرية وليمريك الايرلندية

تم اليوم الخميس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعات جزائرية وجامعة ليمريك الايرلندية، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال العلوم الأكاديمية والاجتماعية وتدريس اللغة الإنجليزية في الجزائر.

لدى إشرافه على حفل التوقيع، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنّ هذه الاتفاقية ترمي إلى "تحقيق أهداف تخص البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي والطاقوي والصحي وتمكين الطلبة من الحصول على شهادات عليا في مرتبتي الماستر والدكتوراه".

وأوضح الوزير أنّ هذه الاتفاقية تخص في مرحلتها الأولى 7 جامعات جزائرية في إطار "تحقيق أهداف وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل أن تكون الجامعة الجزائرية منفتحة على العالم"، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع مستقبلاً على اتفاقيات مماثلة للرقيّ بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد على أهمية "تحقيق الجودة والنوعية في التعليم والاستثمار في الرأسمال البشري وتحويله إلى رصيد معرفي وقيمة مضافة في خدمة التنمية الوطنية".

من جهته، أكد ممثل جامعة ليمريك، نيجال هيلي أنّ جامعته "تحتفي بـ 50 سنة من تأسيسها وتهدف بالمناسبة إلى تعزيز الشراكة مع الجزائر في مجال العلوم الأكاديمية والاجتماعية والثقافية، علاوة على تدريس اللغة الإنجليزية".