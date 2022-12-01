مصير عقد "أديداس" يعلن قريبا

من المنتظر أن يتم تجديد العقد الذي يربط الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) وشركة الألبسة الرياضية "أديداس".

وأخبر رئيس "الفاف" أعضاء مكتبه الفيدرالي أنه، "سيتم التوقيع قريبا على العقد الجديد مع شركة صناعة الألبسة والعتاد الرياضي الألمانية آديداس".

وأضاف "في انتظار التوقيع على عقد جديد، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هذه العلامة، حيث أن القيمة المالية أكثر تحفيزا مقارنة مع العقد السابق. على صعيد المساهمة العينية (المنح) نقدا ومكافآت إضافية (علاوات مرتبطة بالنتائج)، وسيتم تنظيم حفل في بداية سنة 2023 بمناسبة الإمضاء على العقد مع أديداس".