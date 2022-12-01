اجتماعات الـ"أوبك" ابتداء من السبت

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع 185 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وحسب بيان الوزارة، الاجتماع سيخصص لبحث القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة لمنظمة أوبك.

كما سيشارك الوزير، يوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع السادس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون لدول أوبك والدول خارج أوبك. سيناقش الوزراء المسؤولون عن النفط الوضع الحالي لسوق النفط الدولي وتوقعاته على المدى القصير.