عرقاب يستقبل وفداً برلمانياً فيتناميا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، وفداً برلمانياً فيتنامياً، برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني الفيتنامي، نجوين دوك هاي، بحضور سفير فيتنام بالجزائر.

أشاد في بيان للوزارة، الطرفان بالعلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين، ورحبا بتطورها في السنوات الأخيرة.

كما ركزت المحادثات على دراسة حالة علاقات التعاون بين الجزائر وفيتنام وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والمناجم، وأعربوا عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الفيتنامية PetroVietnam.

قدم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. وسلط الضوء على الفرص المتاحة في مجال المحروقات والبتروكيماويات والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.

كما أكد الطرفان على تبادل المعرفة والتكوين