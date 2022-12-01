بيان هام لوزارة الشباب والرياضة

رفعت وزارة الشباب والرياضة التجميد عن المساعدات المالية لفائدة كرة القدم الوطنية، والتي كانت مجمدة منذ سنة 2016.

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس، على موقعها الرسمي، بيانا أن "رئيس الفاف أعلن رفع التجميد عن مساعدات وزارة الشباب والرياضة، والتي لم تستفد منها الاتحادية منذ 2016، وعلى إثرها يتقدم أعضاء المكتب الفيدرالي بتشكراتهم إلى الهيئة الوزارية والسلطات العليا لدعمهم ومرافقتهم في هذا الإطار".

وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع للمكتب الفيدرالي، المنعقد أمس الأربعاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، برئاسة، جهيد زفيزف.

وأضاف المصدر أن "هذا الدعم من قبل الدولة، كان مسجلا في برنامج المكتب الفيدرالي خلال انتخابه على رأس الاتحادية بتاريخ 7 جويلية الفارط".