انفراج مرتقب لأزمة الوفاق

أعلن نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، عن انفراج مرتقب في أزمته المالية.

وكشف النادي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن خزينته ستنتعش في الساعات القادمة، بقيمة مالية تقدر بنحو 450 ألف دولار، تمثل مساعدات من السلطات المحلية.

وأوضح النادي أن هذا المبلغ سيتوزع بالتساوي بين الصندوق الولائي (150 ألف دولار)، ومديرية الشباب والرياضة (150 ألف دولار)، وشركة الأسمنت "عين الكبيرة" التي سيوضع شعارها على قميص النادي.

وذلك بداية من المباراة التي سيحل فيها الفريق ضيفا على اتحاد الجزائر، السبت المقبل، والمؤجلة عن المرحلة السابعة من الدوري.

وأكدت إدارة وفاق سطيف أنها تعمل "دون كلل ولا ملل"، من أجل إيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة، التي يعيشها النادي منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.

وتوجهت الإدارة بالشكر لوالي ولاية سطيف، محمد الأمين درامشي، على دعمه ومتابعته باهتمام كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق، وحرصه بشكل مباشر على المساهمة في إيجاد حلول لأزمته.

يذكر أن الضائقة المالية التي يعانيها وفاق سطيف، كانت سببا في رحيل مديره الفني حسام البدري، الشهر الماضي.