اتفاق شراكة بين اتصالات الجزائر وجازي

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ابرام اتفاقية شراكة بين مجمع اتصالات الجزائر ومتعامل الهاتف النقال "جازي"، بهدف تبادل خدماتهما وتحسين جودة الخدمة.

وجرى حفل التوقيع بمقر شركة جازي الكائن بالدار البيضاء، بحضور كل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، والمدير العام بالنيابة لشركة متعامل الهاتف النقال، محي الدين علوش، إلى جانب إطارات من كلا المتعاملين.

بالمناسبة، أكد بن تومي أنه شرف لمؤسسة اتصالات الجزائر أن تعد متعامل الهاتف النقال "جازي" من بين شركائها, وهو ما يمثل "قيمة مضافة حقيقية لكلتا مؤسستينا" مضيفا القول أن "هذه الشراكة التي تتمحور أساسا حول تبادل الخدمات ذات القيمة المضافة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة وتنمية قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر".

كما يندرج هذا المسعى -كما قال- "في إطار استراتيجية اتصالات الجزائر التي تضع المواطن في صميم اهتماماتها".

من جانبه عبر المدير العام بالنيابة لشركة "جازي" عن "سعادته" بالتوقيع على اتفاقية الشراكة مع اتصالات الجزائر باعتباره "المتعامل التاريخي في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر".

وأشار من جهته أن إبرام هذه الاتفاقية تندرج في إطار "استراتيجيتنا التنموية"، كما ترمي إلى "تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين من أجل تحسين جودة الخدمة والتكفل باحتياجات وتطلعات زبائننا على أكمل وجه".

وستفتح هذه الشراكة مع اتصالات الجزائر المجال "لفرص تعاون أكبر من شأنها أن تقدم قيمة مضافة للبيئة الاقتصادية وتوفر خدمات جديدة للمواطنين"، حسب علوش.