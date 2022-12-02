قضية اختلاس 5 ملايير من شركة صناعة وتغذية الانعام أمام القضاء

حددت محكمة عين بسام قسم الجنح تاريخ 14 ديسمبر الجاري، النظر في قضية إختلاس مبلغ مالي قدر بـ 5 ملايير سنتيم تعرضت له شركة أقروفاست لصناعة وتغذية الأنعام بوحدة الإنتاج بذراع عائشة الواقعة بإقليم بلدية بئر أغبالو بـ 35 كلم غرب مقر ولاية البويرة.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن قاضي التحقيق لدى محكمة عين بسام وبعد النظر في القضية وتكييفها أمر بإحالة الملف على محكمة الجنح من أجل متابعة (ط.ر)و (ج.م) عن جنحة إختلاس أموال تابعة للكيان الخاص.

القضية التي تحمل رقم 22/1356 والمبرمجة التاريخ 14 ديسمبر 2022 بعد عدة تأجيلات، سيمثل كل من (ط،ر)و (ج،م) كمتهمين، في حين تأسس مسير الشركة ذات م-م كضحية في قضية جنحة إختلاس أموال تابعة للكيان الخاص وفق نص المادة 41 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.