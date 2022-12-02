ارتفاع طفيف في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط آمال بانتعاش الطلب. يأتي ذلك وسط توقعات بتخفيف قيود كورونا في الصين، وهو ما قد يساعد على انتعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت نفسه حد ارتفاع الدولار الأمريكي، من توسيع المكاسب.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير 2023 بنحو 0.41 بالمائة، إلى 87.24 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي 2023 بنسبة 0.22 بالمائة، إلى 81.40 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس على تباين، إذ ارتفع الخام الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوعين، في حين تراجع خام برنت. ويسير الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس) لتحقيق أول مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع.