وزارة الداخلية تطلق حملة وطنية تحسيسية حول مخاطر الغاز

تطلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، غدا السبت، حملة وطنية توعوية للتحسيس بمخاطر الغاز، بمشاركة عدد من القطاعات الوزارية، وهيئات ذات صلة وفعاليات المجتمع المدني، بهدف رفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع وتعميم الثقافة الوقائية لمجابهة الآثار الخطيرة المتصلة بها.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها بأنه تمت هذا السبت برمجة يوم إعلامي وتحسيسي مفتوح، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية لا سيما المحلية منها، ينشطه خبراء وإطارات وممثلون من مختلف الهيئات والمؤسسات والجمعيات الناشطة الذين سيرافعون من أجل تعميم الوعي بهذه المخاطر والتأكيد على أهمية الاقتداء الصارم بقواعد السلامة، كما يقوم ولاة الجمهورية بالموازاة مع ذلك بتنظيم نشاطات جوارية تحسيسية بمشاركة جميع الفاعلين على المستوى المحلي للحث على اتباع السلوكات الآمنة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وأشار البيان إلى أن السلطات العمومية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إرساء ثقافة الوقاية والتعريف بكيفية التعامل مع أخطار الغاز الطبيعي والغازات المحترقة للتقليل من الحوادث المميتة التي يتسبب فيها.

وتهيب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بكل المنظمات والناشطين المجتمعيين من أجل الانخراط في هذا المسعى الحميد، حيث إن تظافر جهود الجميع من شأنه المساهمة في إنقاذ الأرواح.