قسنطينة: إسعاف ثلاثة مختنقين بالغاز في علي منجلي

أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة ليلة البارحة ثلاثة مختنقين بالغاز بالوحدة الجوارية 05 علي منجلي.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأن إسعافات الوحدة الرئيسية بعلي منجلي تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة التاسعة وعشرين دقيقة (21:20)، بالوحدة الجوارية 05 عمارة أ علي منجلي وذلك لأجل إسعاف ثلاثة مختنقين إثر استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأشار البيان إلى أن الضحايا الثلاثة من عائلة واحدة وتبلغ أعمارهم ست سنوات و49 و56 سنة ، وجدوا وهم يعانون من صعوبة في التنفس وغثيان حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى علي منجلي.