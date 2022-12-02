العاصمة: انقطاع الماء في ثلاث بلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال " اليوم الجمعة، عن اقطاع التزود بالماء الشروب عن ثلاث بلديات في العاصمة يومي السبت والأحد بسبب أشغال تحويل مسار قناة رئيسية على مستوى الطريق الاجتنابي لبلدية العاشور.

وجاء في بيان لـ "سيال"، إنه "في إطار الأشغال التي تقوم بها مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر لإنجاز الطريق الاجتنابي لبلدية العاشور، تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر ـ سيال ـ زبائنها الكرام عن القيام بأشغال تحويل مسار قناة لتموين المياه الشروب يوم السبت 03 ديسمبر2022 بداية من الساعة 14:00 حتى الساعة 14:00 من يوم الأحد 04 ديسمبر 2022".

وأضاف البيان إن هذه الأشغال ستتسبب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب عن بلديات أولاد فايت (كليا) والسويدانية في جزء كبير باستثناء منطقة بلوطة والشراڤة منطقة بوشاوي وسط

وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا أمسية الأحد إلى الإثنين 05 ديسمبر 2022.