افتتاح الموسم الشتوي بتكجدة

أكد عبد الكريم لعموري والي ولاية البويرة أن مصالحه مستعدة لإنجاح الموسم الشتوي في طبعته 16 من خلال تجنيدها لمختلف الأفراد والهياكل والمرافق والمعدات من أجل السواح المنتظر قدومهم لمنطقة تكجدة .

وربط عبد الكريم لعموري نجاح الموسم الشتوي بدرجة تجاوب السياح مع الإجراءات التي ستطبق لتفادي أية مفاجآت غير سارة.

وذكر الوالي أنه من بين بعض الشروط وجوب احترام البيئة من خلال منع الرمي العشوائي للفضلات مع وضع مخطط سير وجب احترامه أيضا ووضع نظام يسمح بمعرفة تنقل وتحرك السواح.

هذا وأشرف عبد الكريم لعموري والي ولاية البويرة أمس الخميس، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومسؤولي السلطات الأمنية على انطلاق الموسم الشتوي 2022-2023 بتيكجدة في طبعته 16 الواقعة ببلدية الاسنام لموسم 2022ـ 2023.

وتخلل عملية إطلاق الموسم الشتوي تنظيم معرضين الأول خاص بالحرف والصناعات التقليدية التي تزخر بها الولاية، والثاني خاص بالعتاد والنشاطات الرياضية والترفيهية الخاصة بالموسم الشتوي.