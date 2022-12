Le ministre du commerce prend des mesures exceptionnelles

Le ministre du commerce Kamel Rezig a révélé que des mesures extraordinaires ont été prises pour freiner la hausse du prix des fruits et fruits, en renforçant le contrôle sur les chambres froides et en installant des cellules de vigilance aux niveaux communal et wilayal.

Répondant à une question orale d’un député de l’APN : concernant les mécanismes adoptés par le ministère du commerce pour assurer la stabilité des prix des produits agricoles et réguler leur commercialisation, Rezig a expliqué : « le secteur a mis en place un programme pour contrôler périodiquement et de manière soudaine les chambres froides. En plus de l’installation des cellules de vigilance au niveau communal et wilayal, qui seront sont chargés d’examiner la situation actuelle des prix des fruits et légumes afin de mettre fin à la spéculation ou au monopole des propriétaires de chambres".