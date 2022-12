La presse allemande qualifie sa sélection de « nain »

La presse allemande s'est déchaînée sur l’équipe nationale d’Allemagne de football suite à son élimination de la coupe du monde de football du Qatar.

Le bihebdomadaire Kicker a titré sur son site : « La Nationalmannschaft devient progressivement un nain et le pire, c'est qu'aucune amélioration n'est en vue et que l'Euro en Allemagne se rapproche (14 juin- 14 juillet 2024).

La fédération allemande fait naufrage à tous les étages. Une situation qui ne peut pas continuer ainsi. C'est encore une terrible débâcle pour l'Allemagne. La responsabilité en incombe à un certain nombre d'acteurs majeurs, en commençant par le sélectionneur Hans-Dieter Flick jusqu'au directeur général Oliver Bierhoff en passant par Bernd Neuendorf, le président de la fédération».

De son côté, le quotidien Bild n'y est pas non plus allé par quatre chemins. « C'est définitivement la fin d'une grande nation du foot. Cette élimination prématurée constitue une des pires soirées de notre histoire. Il ne faut pas chercher trop loin pour dénicher les principaux coupables : la fédération, le sélectionneur et les internationaux, personne d'autre. Ce 1er décembre 2022 restera dans les annales et marque la fin d'une ère pour ce qui a si longtemps été une grande et fière nation de football. Quatre fois championne du monde, trois fois championne d'Europe, c'est désormais bien loin. La réalité est brutale : fin de parcours dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2018, éliminée dès les huitièmes de finale de l'Euro 2021 et encore au premier tour au Mondial 2022. »

Bild s'est ensuite fait des soucis pour un des joueurs majeurs de la sélection allemande de ces dernières années, en mettant en Une en plein milieu de la nuit : « Après cette piteuse élimination, Joshua Kimmich a peur de tomber dans un trou. Il a vécu beaucoup de hauts au cours de sa carrière, mais aussi quelques bas qui ont laissé des traces avec désormais deux éliminations consécutives dès le premier tour de la Coupe du monde. Sur le plan émotionnel, il est complètement déprimé. »