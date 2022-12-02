كرة القدم النسوية : اتفاقية بين "الفاف" والاتحادية النرويجية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الجمعة، عن إبرام بروتوكول اتفاق مع نظيرتها النرويجية "نورجس فوتبولفوربوند'' يتعلق بتكوين مدربي كرة القدم النسوية.

وكتبت الكاف على موقعها الرسمي: "مثلما تم الإعلان عنه خلال اجتماع المكتب الفيديرالي للفاف في شهر أكتوبر، لقد أحيط أعضاء المكتب الفيديرالي، علما يوم الأربعاء الماضي بالتوقيع على بروتوكول اتفاق مع الاتحادية النرويجية لكرة القدم يتعلق بتكوين مدربي كرة القدم النسوية".

وتم حفل التوقيع على هامش دورة اتحاد شمال إفريقيا (يوناف) لأقل من 17 سنة التي جرت في شهر نوفمبر الماضي بالجزائر بحضور رئيس الهيئة الكروية، جهيد زفيزف، ونائب الرئيس وعضو المكتب الفدرالي جمال مربوط، والأمين العام منير دبيشي، ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية وعضوة المكتب الفدرالي الآنسة نسيبة لغواطي، فيما مثل الطرف النرويجي أومدال بار رافن الرئيس الشرفي للاتحادية النرويجية.

وأوضحت الفاف بأن" الاتفاق الذي يدوم عامين حتى 2024، يتضمن تنظيم سلسلة من الحصص التكوينية لفائدة المدربات بهدف تغطية حاجيات كرتنا في مجال تأطير لاعباتنا الشابات وضمان متابعة التقييم والرفع في عدد الممارسات".

وأضافت الهيئة الكروية بأن بروتوكول مماثلا "يوجد قيد التحضير" والمتعلق دائما بكرة القدم النسوية، وهذه المرة مع الاتحادية الملكية الهولندية لكرة القدم، في إطار برنامج شراكة الذي يحمل اسم "مدربات العالم".

أخيرا، ختمت الفاف بأن المكتب الفدرالي قرر خلال اجتماعه يوم الأربعاء، مجانية التكوين الفدرالي، حسب معايير الاختيار و دد الأماكن المخصصة.