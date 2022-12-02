"الشمشون" يخطف التأهل في الوقت القاتل

فشل المنتخب الغاني في التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 بعد الخسارة ضد الأوروغواي، اليوم الجمعة، بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة.

ودخلت "النجوم السوداء" ملعب الجنوب بآمال كبيرة وكانت تحتاج للتعادل فقط في حال عدم فوز كوريا الجنوبية على البرتغال في المقابلة الثانية عن المجموعة.

لكن "الثأر" الذي كان يتمناه الغانيون تحول إلى كابوس جديد خاصة بعدما ضيع المخضرم أندريه آيو ضربة جزاء في الدقيقة 21، في سيناريو أعاد للأذهان حادثة أسامواه جيان ضد نفس المنافس في ربع نهائي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

وما زاد من تعقيد الوضع على ممثل القارة السمراء هو تقدم المنتخب اللاتيني بهدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و32 عن طريق نفس اللاعب جيورجيان دي أرايكيتا بعد مجهود لافت من سواريز، لتنتهي الأشواط الأولى بتقدم الأوروغواي (2-0) وتعادل البرتغال وكوريا الجنوبية (1-1).

وأجرى مدرب المنتخب الغاني بعض التغييرات في الشوط الثاني بنية العودة في النتيجة غير أن ذلك لم يغير الأمور رغم بعض المحاولات المحتشمة، وسط خيبة كبيرة لجمهور "النجوم السوداء" وإقصاء جديد من المونديال تسببت فيه "عقدة الأوروغواي".

وفي الوقت التي كان لاعبو الأوروغواي يظنون أنهم في طريق مفتوح نحو ثمن النهائي جاءت الأخبار من ملعب المدينة التعليمة بعدما تقدم الكوريون في الدقيقة 90+1 على حساب البرتغال، وهو ما حسم بطاقة التأهل الثانية لصالح "الشمشون" في سيناريو مثير.

وبهذه النتائج تصدر البرتغال المجموعة بستة نقاط، في حين حلت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأوروغواي وبرصيد أربعة نقاط لكل منها، أما غانا فغادرت المونديال برصيد ثلاثة نقاط.