La Corée du Sud qualifiée en 8èmes de finale

Dominés durant la majeure partie de la rencontre, les Coréens l'ont emporté dans les arrêts de jeu face à une formation portugaise déjà qualifiée.

Grâce à Son, passeur décisif, et Hwang, buteur, les "Guerriers Taeguk" ont réussi un véritable exploit qui les amène en 8es de finale du Mondial !

Avec ce but extrêmement important dans le temps additionnel, la Corée du Sud passe devant l'Uruguay (meilleure différence de buts) et se retrouve en deuxième position du groupe H, qualificative pour les huitièmes de finale du Mondial !