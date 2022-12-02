قرار أوروبي حول النفط الروسي

وافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، حسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وتأتي موافقة الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعطت بولندا الضوء الأخضر للقرار، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرًا.

وكانت بولندا الدولة الوحيدة التي لم تدل برأي حتى الجمعة، بينما يتطلب اتفاق من هذا النوع إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، الجمعة، إن بلاده قد وافقت على قرار الاتحاد، ما يمسح للتكتل بالمضي قدما في قرارها، والذي يهدف إلى تقليل واردات موسكو النفطية، والتي قد تستخدمها في تمويل العمليات في أوكرانيا.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه إصدار الموافقة المكتوبة على القرار، على أن يتم الإعلان عنه رسميا يوم الأحد.