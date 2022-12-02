الكرملين يرفض شروط بايدن

رفض الكرملين اليوم الجمعة الشروط التي ذكرها الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه مستعد للتحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا" وهو ما "ترفضه موسكو بوضوح". وأضاف أن "العملية العسكرية مستمرة".

من جهة أخرى، وقال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن ما يصل إلى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ بداية العملية العسكرية في فيفري الماضي.

في المعسكر المقابل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في سبتمبر إن 5937 جنديًا روسيًا قتلوا منذ 24 فيفري.