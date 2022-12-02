لاحاجة لتذاكر مباريات المونديال لدخول قطر

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر عن السماح للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى دولة قطر، للاستمتاع بأجواء كأس العالم "قطر 2022"، ابتداء من اليوم الجمعة، دون الحاجة للحصول على تذاكر مباريات البطولة.

هذا الإجراء الجديد هو خاصية جديدة لبطاقة "هيّا" ، وسيتعيّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم دخول إلى قطر قدرها 500 ريال قطري دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات.



ويُعفى من هذه الرسوم الأطفال البالغين من العمر 12 عاماً أو أقل، ولا يجوز استردادها في حال شراء تذاكر للمباريات بعد صدور البطاقة، حيث تقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند تقديم طلب الحصول على بطاقة هيّا.

وقال نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد علي المولوي إن "البطولة رائعة بفضل الله، لقد استقبلنا إلى الآن آلاف المشجعين من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بمهرجان كروي لا مثيل له والتعرف على ثقافات بعضهم، ويسرنا مع ختام دور المجموعات أن نتيح الفرصة لمزيد من المشجعين لزيارة قطر وتجربة الأجواء الاستثنائية لأول مونديال يقام في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط."

وأشارت اللجنة العليا إلى أنه لن يُطلب من حاملي تذاكر المباريات بعد 2 ديسمبر دفع رسوم الدخول إلى الدولة البالغة 500 ريال قطري، ولن يكون بإمكان المشجعين الذين يدفعون رسوم الدخول 500 ريال قطري ويشترون لاحقاً تذاكر المباريات استرداد رسوم الدخول.

وسيحصل المشجعون على تصريح دخول إلى دولة قطر عبر البريد الإلكتروني، بعد دفع رسوم الدخول وتأكيد مكان الإقامة.

ويُنصح المشجعون بعدم السفر قبل الانتهاء من إجراء الحصول على بطاقة "هيّا"، حيث لن يُسمح لهم بالصعود على متن رحلات الطيران دون أن يكون بحوزتهم تصريح الدخول، كما يجب على المشجعين القادمين براً عبر منفذ أبو سمرة الحدودي الحصول على بطاقة هيّا لدخول البلاد.

جدير بالذكر أن بطاقة "هيّا" بمثابة تأشيرة دخول إلى دولة قطر خلال فترة المونديال، و تُعد شرطا أساسيا لدخول الملاعب بجانب تذكرة المباراة، كما تسمح لحامليها باستخدام وسائل القل العامة، والدخول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين مجانا، والبقاء في دولة قطر حتى شهر جانفي 2023.