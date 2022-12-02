سوناطراك توقع اتفاقيات في إطار الاستثمار الاجتماعي

وقع مجمع سوناطراك، مؤخرا ، مجموعةً من الاتفاقيات لصالح سبع بلديات تابعة لولايات باتنة، خنشلة وأم البواقي، في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي.

وحسب بيان لذات المجمع ، فقد بمقر ولاية باتنة التوقيع مع بلدية أولاد سلام على اتفاقية لتمويل مشروع إنجاز شبكة الصرف الصحي بمنطقة تاسة.



وجرى الاتفاق ، حسب ذات المصدر ، على تمويل أربعة مشاريع بولاية خنشلة ، الأول بمنطقة "الزيريز" التابعة لبلدية بوحمامة يشمل إعادة تهيئة وتجهيز قاعات للعلاج، إنجاز خزان مائي بمنطقة "اشرشين" التابعة لبلدية المحمل، إضافة إلى مشروعين مرتبطين بتمديد شبكة المياه الصالحة للشرب استفادت منه منطقة "اشرشين" ومنطقة "طاليزات" ببلدية أولاد رشاش.

وكان من نصيب بولاية أم البواقي ، وفقا للبيان ، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تشمل مشروع إنجاز قاعة علاج ببلدية عين بابوش، وكذا تهيئة مرافق رياضية جوارية بمنطقة مشتة رأس الزيار ببلدية الضلعة، كما تم إقتناء أربعة صهاريج غاز البروبان في بلدية الحرملية لتسهيل عملية ربط المنازل الواقعة بالمناطق النائية بالغاز الطبيعي.

وأشار البيان إلى أن برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي تقوم به سوناطراك عبر العديد من ولايات الوطن يهدف الى تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات، على غرار تعزيز المرافق العمومية لفك العزلة، التزود بمياه الشرب، الكهرباء والغاز، الصرف الصحي و تحسين ظروف التمدرس والصحة الجوارية.