Le Cameroun éliminé du Mondial

Le Cameroun est éliminé de la Coupe du monde. Les Lions Indomptables ont signé un exploit en faisant chuter un Brésil déjà qualifié, lors de la 3e journée du groupe G (1-0).

Les hommes de Rigobert Song ont contenu les grands favoris brésiliens et Vincent Aboubakar a marqué au début du temps additionnel (90e+1).

Le scénario aurait pu être fantastique mais cela ne suffit pas car, dans le même temps, la Suisse a battu la Serbie dans un match fou (3-2) et termine deuxième pour rejoindre les 8es de finale.

Le Brésil a terminé à la première place du groupe G malgré sa défaite, ce vendredi, face au Cameroun (0-1), lors de la dernière journée de la phase de poules.

Avec un onze très remanié et Daniel Alves comme titulaire, les Auriverde ont chuté sur un but de Vincent Aboubakar et retrouveront la Corée du Sud en huitièmes.