محادثات جزائرية ـ روسية لزيادة عدد الرحلات الجوية

كشف والي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، اليوم السبت، إن الجزائر تجري محادثات مع روسيا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما.

وقال رابحي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا محادثات مع رئيس إحدى شركات الطيران الروسية بشأن زيادة الرحلات الجوية بين الجزائر وموسكو وكذلك مع بطرسبورغ"، موضحا أنه "في الوقت الراهن هناك رحلتان أسبوعيا من الجزائر العاصمة إلى موسكو".

وتابع: "نريد زيادة هذا العدد، وكذلك إطلاق رحلات مباشرة من الجزائر العاصمة إلى مدينة سانت بطرسبورغ".

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، سيتمكن المواطنون الروس ليس فقط من زيارة الجزائر، بل واستخدام مطار العاصمة الجزائرية محطة عبور "ترانزيت" عند سفرهم إلى أوروبا. كما لفت إلى أن الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، وتقع أراضيها في مناطق مناخية مختلفة في آن واحد، وهو ما يثير اهتمام السياح.