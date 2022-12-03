بومرداس: إسعاف مختنقتين بالغاز في بودواو

أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس مساء أمس الجمعة مختنقتين بالغاز بمنزلهما الواقع بحي الحلايمية في بلدية بودواو.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأن إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة بودواو تدخلت مساء الجمعة، من أجل إنقاذ عائلة تعاني من اختناق جراء استنشاق أفرادها لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء على مستوى حي الحلايمية بلدية ودائرة بودواو.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحيتين شابتان تبلغان من العمر 20 و25 سنة وجدتا وهما تعانيان من صعوبة في التنفس تم إسعافهما ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات في بودواو.