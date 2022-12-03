باتنة: توقيف شخص وحجز سلاح وذخيرة ومخدرات

أوقفت مصالح الأمن لولاية باتنة شخصا عثرت بمسكنه في مدينة بريكة على سلاح وذخيرة ومخدرات ومعدات صناعة الأسلحة النارية التقليدية.

وأفادت إذاعة باتنة الجهوية هذا الجمعة، نقلا عن ذات المصالح بأن الشخص الموقوف عثر بمسكنه العائلي بعد تفتيشه على سلاح ناري عبارة عن مسدس، 06 خراطيش عيار 7.65، خرطوشتين بيضاء عيار 08 ملم، 10 خراطيش أخرى من مختلف العيارات، 08 خراطيش خاصة ببنادق الصيد عيار 12 و16 مع أخرى فارغة من نفس العيارات بالإضافة إلى 18 كبسولة وشعيلة، 270 غرام من حبيبات الصاشم كما تم العثور على 36 رزمة صغيرة الحجم تحتوي على كمية من الكوكايين بون 12.12 غرام، سلاحين أبيضين عبارة عن سكينين.

وأضاف نفس المصدر إن عملية التفتيش أسفرت أيضا عن حجز معدات تدخل في صناعة الأسلحة النارية التقليدية والذخيرة مع مبلغ مالي يقدر بـ 72.4 مليون سنتيم من عائدات بيع الممنوعات. وقد تم تقديم المشتبه به أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.