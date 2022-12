Pourparlers algéro-russes pour l'augmentation du nombre de vols aériens

l'Algérie est en pourparlers avec la Russie pour augmenter le nombre de vols directs entre les deux pays a indiqué le wali d'Alger, Abdennour Rabhi.

"Nous sommes en pourparlers avec le chef d’une compagnie aérienne russe pour l’augmentation des vols entre Alger et Moscou ainsi qu’avec Saint-Pétersbourg," a-t-il déclaré dans un entretien à Spoutnik, précisant qu'il y a "actuellement deux vols par semaine entre Alger et Moscou".

"Nous voulons augmenter ce nombre, ainsi que lancer des vols directs d’Alger à Saint-Pétersbourg."

Dans ce cas, les citoyens russes pourraient non seulement visiter l’Algérie, mais aussi utiliser l’aéroport de la capitale algérienne comme transit pour se rendre en Europe. L’Algérie est le plus grand pays d’Afrique et la diversité de ses paysages attire les touristes.