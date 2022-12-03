وفاتان وسبعة جرحى في حوادث المرور

توفي شخصان وأصيب سبعة آخرون في ثلاثة حوادث مرور وقعت صبيحة اليوم وأمسية البارحة بالطريق السيار شرق غرب في شطره العابر لولاية البليدة والولائي رقم 09 بإقليم بلدية امسيف بولاية المسيلة والوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي"، بوقوع حادث مرور صبيحة هذا السبت بالطريق السيار شرق غرب قبل محول بني تامو بولاية البليدة باتجاه عين الدفلى، مخلفا وفاة شخص في عين المكان.

من جهتها تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببن سرور في ولاية المسيلة، مساء الجمعة بمنطقة بئر العربي على مستوى الطريق الولائي رقم 09 بإقليم بلدية امسيف من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين سيارة وشاحنة، أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى بن سرور.

أما بولاية باتنة فقد أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة مساء الجمعة، في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارتين سياحيتين بالطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة، حيث تم إسعاف الضحايا بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى.