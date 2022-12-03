قرار جديد لردع أصحاب الدراجات النارية

قررت ولاية تيبازة، وضع الدراجات النارية التي تشكل خطرا على سلامة مستعملي الطرقات العمومية في المحشر، بسبب استفحال ظاهرة المناورات المهددة لحياة الأفراد.

وينص قرار ولائي صادر عن ذات المصالح، على وضع الدراجات النارية التي تشكل خطرا على سلامة مستعملي الطرق العمومية في المحشر وذلك دون الإخلال بالعقوبات والتشريعات السارية في مجال أمن الطرقات وسلامة الأشخاص.

وحدد القرار بعض الحالات التي يقوم فيها الأعوان المكلفون بالأمن العمومي من درك وأمن وطنيين بمعاينة المخالفات التي يتم على أساسها، وفقا للتنظيمات والتشريعات السارية، إصدار قرار وضع الدراجة النارية في المحشر”، مثل “المناورات الخطيرة في الطرق العمومية” و"غياب وسائل الحماية والأمن" و "الإزعاج والمساس بالسكينة العامة".

ويأتي هذا القرار بهدف وضع حد لحوادث المرور الخطيرة والمميتة التي تتسبب فيها الدراجات النارية بسبب ظاهرة المناورات الخطيرة التي يقوم بها بعض مستعملي الدراجات النارية على مستوى الطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة وتيبازة إلى غاية شرشال وسيدي غيلاس وحجرة النص غربا، والتي استفحلت مؤخرا، وفق القرار.