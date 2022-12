Le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a assuré que les capitales de l’Algérie et de la Russie allaient bientôt signer un accord de jumelage, renforçant ainsi la coopération au niveau municipal.

Rabi a déclaré dans un entretien à l'agence Novisti: "Notre participation au Forum municipal international des BRICS, qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg, a été importante. Nous avons tenu un certain nombre de rencontres fructueuses au niveau municipal, avec des chefs d’entreprises et des universités. Nous avons l’intention de signer un accord de jumelage entre Alger et Moscou.

Il a ajouté : "Nous préparons également un projet de partenariat avec Saint-Pétersbourg, entre les universités polytechniques des deux pays", expliquant que l’Algérie devait former des cadres dans les domaines de l’électronique, de l’informatique, de l’intelligence artificielle, du génie civil et de la restauration.

Les autorités de Moscou et d’Alger s'étaient auparavant accordées à coopérer dans le développement des transports et la restauration des bâtiments. Lors de sa visite à Moscou cette semaine, le Wali d’Algérie a exprimé un intérêt certain à faire appel aux experts du transport de Moscou pour établir un système de feux de circulation intelligents dans la capitale algérienne et d’élargir sa flotte de transport, selon le portail officiel de la ville de Moscou.