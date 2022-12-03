حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة بالمغير وغرداية

تمكن أعوان الجمارك من حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة في عمليات متفرقة بولايتي المغير وغرداية.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، أن "أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل (ولاية المغير)، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورڤلة، وعلى إثر خمس عمليات متفرقة، تمكنوا من حجز 93045 كبسولة من الأقراص تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارتين سياحيتين وثلاث شاحنات صغيرة، مع توقيف المخالفين وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة".

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، من حجز 22440 قرصا مهلوسا تم ضبطها على متن سيارة سياحية حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة، يضيف البيان.

واعتبرت المديرية العامة للجمارك في بيانها أن "الحصيلة المسجلة تكرس الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على المساهمة في استتباب الأمن والنظام العامين".