حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 265 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، تم التكفل بهم في عين المكان ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية، حسب ما أفدت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأفاد نفس المصدر بأن وحدات الحماية المدنية قامت بعدة تدخلات من أجل تقديم الإسعافات الأولية لــ 26 شخصا مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من مختلف أجهزة التدفئة في كل من ولاية الجزائر شخص واحد، ولاية برج بوعريريج شخصين اثنين، ولاية بومرداس شخصين اثنين، ولاية المدية شخصين اثنين، ولاية سطيف شخصين اثنين، ولاية سوق أهراس شخصين ، ولاية سعيدة شخصين اثنين، ولاية بشار ثلاثة أشخاص ، ولاية البويرة أربعة أشخاص ، ولاية البليدة أربعة اشخاص و ولاية قسنطينة ثلاثة أشخاص، تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية المحلية.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد ثلاثة حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، عين الدفلى وبومرداس، أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص واحد ببداية اختناق جراء الدخان المنبعث من حريق شب داخل مستودع بحوش مريم بلدية ودائرة براقي في ولاية الجزائر، تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحية وتحويله إلى مستشفى سليم زميرلي.

وعموما سجلت الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 01 إلى 03 ديسمبر الجاري 4685 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، شملت مختلف مجالات أنشطتها المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.