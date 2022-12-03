هذا هو عدد ضحايا الغاز خلال تسعة أشهر

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم السبت، حملة وطنية لتعزيز الجهود التحسيسية حول مخاطر استخدام الغاز ولاسيما الاختناق بأحادي أوكسيد الكربون حيث تم التأكيد على هلاك 67 شخصا واختناق أكثر من 1400 آخرا بهذا الغاز خلال التسعة أشهر في 2022 .

وتهدف هذه الحملة التي يشارك فيها عدد من القطاعات الوزارية والهيئات وفعاليات المجتمع المدني إلى إرساء ثقافة الوقاية والتعريف بكيفية التعامل مع أخطار الغاز الطبيعي والغازات المحترقة، للتقليل من الحوادث المميتة.

ورغم الحملات التوعوية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية حول أخطار التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون غير أن القاتل الصامت يحصد حياة أفراد وعائلات حيث تجاوز عدد الضحايا عتبة 67 شخصا وتعرض أكثر من ألف شخص آخر إلى الاختناق خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022 مثلما أفاد به النقيب مراد يوسفي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وقال مراد يوسفي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى في السياق ذاته" قامت وحدات الحماية المدنية في سنة 2022 بإسعاف أكثر من 1400 مختنقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون وتسجيل 67 وفاة ناجمة عن استنشاق هذا الغاز داعيا إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر من هذا القاتل الصامت خاصة في فصل الشتاء.