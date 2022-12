Communiqué de la FIFA concernant le 2ème but du Jpon

La FIFA a publié une communiqué officielle sur la validité du but accordé au Japon lors de son match contre l’Espagne en conclusion de la phase de poules de la Coupe du Monde de Qatar 2022.

Le deuxième but avait suscité de nombreuses interrogations, les replays ayants montré que le ballon avait franchi la ligne avant que l’attaquant japonais ne le passe à son coéquipier pour trouver le filet du gardien Unai Simon.

"Le deuxième but du Japon contre l’Espagne a été examiné via la VAR, pour déterminer si le ballon est sorti du terrain" a précisé la FIFA sur son compte Twitter officiel, ajoutant que "les arbitres vidéos ont utilisé les images de la caméra de ligne de but pour vérifier si la balle était encore en jeu ou non."

"D’autres caméras peuvent montrer des images trompeuses, mais selon les preuves disponibles, la balle entière n’était pas hors du terrain" a-t-elle conclu.