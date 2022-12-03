تفاصيل تأسيس البنك الوطني للإسكان

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، رفقة وزير المالية إبراهيم جمال كسالي اليوم السبت، بمقر الصندوق الوطني للسكن على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وهذا بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2022 من طرف مجلس النقد والقرض.

ووفق بيان لوزارة السكن، أن انعقاد الجمعية يهدف إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (المؤسسة العمومية الاقتصادية) وهذا بإدراج مختلف العمليات المصرفية (خاصة منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها،حسب نص المادة 66 من قانون النقد و القرض) في نشاطها، وتحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان (National Housing Bank).

وأضاف ذات البيان أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي.