سيارات..علامات مستبعدة في الجزائر

استبعد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، دخول السيارات الخاصة بالعلامات الصغيرة إلى السوق الجزائرية بسبب عوامل عدة.

وأوضح زبدي في منشور على فايسبوك، أن المقصود بالعلامات الصغيرة ليس حجم السيارات وإنما تصنيف العلامة في السوق العالمي، والتي غالبا ما تكون أقل ثمنا.

وارجع زبدي سبب استبعاد هذه السيارات إلى التكلفة الثقيلة للمنشآت القاعدية قصد الحصول على الاعتماد، إضافة إلى حجم المبيعات الصغير الذي لن يغطي التكاليف لكونها غير معروفة و يتطلب الترويج لها لسنوات.

وإضافة إلى أن وكيل السيارات المهتم بعلامة صغيرة ممنوع عليه تمثيل علامة أخرى، و بالتالي استغلال شبكة العلامة الكبيرة لصالح علامة جديدة و ناشئة في السوق غير ممكن لتقليل الأعباء.